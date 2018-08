Porto avança para tribunal contra o novo regulamento de competições da Liga

O Futebol Clube do Porto avançou com uma providência cautelar para anular os efeitos do novo regulamento de competições (RC) da Liga.

O FC Porto apresentou uma providência cautelar em tribunal no sentido de anular os efeitos do novo regulamento de competições (RC) da Liga, nomeadamente nos pontos que entende constituírem benefícios à Sport TV como operador titular dos direitos de transmissão de 17 clubes, sendo o Benfica a única excepção, avança o Record.





Os dragões discordam também da instituição de uma ‘superflash’ em pleno relvado, uma novidade que ficou consagrada no artigo 90º do RC, mas também de pontos como o do artigo 94º, que em algumas condições impõe o acesso a treinador e jogadores para entrevistas antes da realização das jornadas. Os azuis e brancos pretendem proteger conteúdos que entendem dever ficar restritos à égide do Porto Canal, bem como do canal online FC Porto TV, que está a ser colocado em marcha.