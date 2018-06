Porto sobe 8% com 35 acções negociadas no dia em que vendeu Dalot por 22 milhões

As acções da SAD do Porto subiram 8,20% para 0,66 euros, tendo trocado de mãos apenas 35 títulos.

Esta valorização das acções surge no mesmo dia em que a SAD revelou a venda do lateral Diogo Dalot ao Manchester United por 22 milhões de euros.

A SAD do Futebol Clube do Porto revelou "que chegou a um acordo com o Manchester United para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Diogo Dalot pelo valor de 22 milhões de euros", revelou a SAD em comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O jogador, de 19 anos, vai assim alinhar pela equipa liderada por outro português, José Mourinho. "O Diogo é um jovem defesa extremamente talentoso com todas as qualidades para rapidamente se tornar um grande jogador deste clube", salientou o treinador em declarações ao site do clube, citado pelo Record.