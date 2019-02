Príncipe herdeiro da Arábia Suadita quer comprar Manchester United por 3,8 mil milhões

De acordo com o The Sun, o príncipe herdeiro está a considerar uma oferta de 3,8 mil milhões de libras pelo clube inglês.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, está a considerar uma oferta de 3,8 mil milhões de libras (cerca de 4,3 mil milhões de euros) pelo Manchester United, numa tentativa de convencer a família Glazer a ceder o controlo da equipa antes da próxima época, avança o jornal The Sun.



Bin Salman já havia apresentado uma proposta para comprar o clube inglês em outubro, de acordo com The Sun, mas a disputa diplomática que se seguiu ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na embaixada da Arábia Saudita em Istambul prejudicou o negócio.



O Manchester United é controlado pela família americana Glazer, dona dos Tampa Bay Buccaneers, da NFL. A família comprou o clube de futebol do Reino Unido em 2005 por 790 milhões de libras e, em 2012, o clube passou a estar cotado na bolsa de Nova Iorque, ainda que a família mantenha o controlo sobre o clube.



De acordo com o jornal, os Glazer não têm interesse em vender a sua posição no Manchester United. Já o interesse de Bin Salman no Manchester United é motivado pelo desejo de desafiar o rival Manchester City, que pertence ao xeique Mansour, da família real de Abu Dhabi.