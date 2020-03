Fechado: Rúben Amorim vai ser treinador do Sporting. O jornal Record sabe que o ainda técnico do Sp. Braga orientou o treino dos minhotos desta manhã e ainda não se despediu dos jogadores, mas o acordo com os leões ficará selado esta noite.Segundo o Record, o Sporting terá mesmo de chegar aos 10 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão de Rúben Amorim.Custódio irá substituir Rúben Amorim no banco do Sp. Braga.