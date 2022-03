Rui Costa e Soares de Oliveira partilham direção executiva da SAD do Benfica

O presidente do Benfica, Rui Costa, e o administrador Domingos Soares de Oliveira vão partilhar a direção executiva da SAD do clube 'encarnado', que hoje comunicou a constituição à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A nota publicada na CMVM destaca que esta comissão executiva foi designada para o quadriénio 2021/25, na sequência da eleição do antigo 'capitão' das 'águias' para a presidência do clube.Além dos dois 'co-CEOs', como são identificados na comunicação, foram também designados Luís Mendes e Lourenço Pereira Coelho."Mais se informa que a delegação de poderes abrange, nos termos da lei, os poderes de gestão corrente da sociedade", acrescenta a comunicação.Em 24 de janeiro, a Benfica SAD já tinha anunciado uma recomposição dos órgãos sociais para 2021-2025, alargando o Conselho de Administração, de cinco para nove elementos, com dois nomes a manterem-se da anterior, precisamente Rui Costa e Soares de Oliveira.Rui Costa, presidente de clube e SAD, foi eleito em outubro de 2021, na sequência da detenção, em julho, do anterior líder, Luís Filipe Vieira, de quem era vice-presidente.No processo 'Saco Azul', em curso desde 2018, Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, foi constituído arguido, a par do administrador da SAD Domingos Soares de Oliveira, tendo em conta alegados crimes de fraude fiscal suscitados numa investigação da Autoridade Tributária.