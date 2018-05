Rui Gomes da Silva diz que Benfica tem de deixar a "máquina do dinheiro" se quer a 'Champions'

Esta temporada, os 'encarnados' entraram para a história como a pior equipa portuguesa de sempre na Liga dos Campeões, por culpa de seis derrotas em seis jogos, com apenas um golo marcado e 12 sofridos, num grupo partilhado com Manchester United, Basileia e CSKA Moscovo.



Face a este desempenho, o antigo vice-presidente foi directo na acusação a quem lidera o "projecto": "Se é só para fazer dinheiro com a formação e ter uma máquina de fazer dinheiro esse não é o meu Benfica".



Por fim, abordou os "milagres" do técnico Rui Vitória ao longo das últimas três temporadas, mas salientou que nem sempre teve as melhores opções.



"Aquilo que temos de dar ao Rui Vitória é a vantagem e o bónus de ter vencido dois campeonatos sem ter esperado. Não penduro o treinador, mas acho que houve opções erradas em determinados momentos", lembrou.



Ainda assim, prosseguiu em elogios, sem esquecer o que o treinador realizou: "Ele pode ter muitos defeitos, mas sente o Benfica como todos nós. É alguém que nos deu muitas alegrias e também errou. Quem não errou? Ele foi fazendo milagres atrás de milagres quando lhe tiraram jogadores e ganhou o 'tri', fez milagres no 'tetra' e este ano esteve perto de fazer um milagre ao reinventar uma equipa".

Em declarações à comunicação social, à margem do Estoril Open em ténis, o ex-dirigente frisou mesmo que o clube da Luz tem a "obrigação" de lutar com os melhores clubes da Europa pela competição mais prestigiada da UEFA, dando mesmo exemplos, sem esquecer de referir o 'rival' FC Porto pelo meio."O Benfica tem a obrigação, face à grandeza, à dimensão, à estrutura como clube e a nível de apoiantes de todos os anos ser candidato a campeão europeu. É impossível? Não", começou por referir, justificando: "Nos últimos anos a Juventus foi lá [final] duas vezes, a Roma e Liverpool poderiam lá ter ido e vai o Liverpool".Rui Gomes da Silva, que já assumiu a sua candidatura à presidência do Benfica assim que houver eleições, insistiu, comparando as 'águias' aos romanos e aos 'reds': "A Roma é o 24.º clube mais rico do mundo, com mais facturação da Europa. O Benfica era ao 30.º, a diferença não é grande. Quando Liverpool deu 5-0 ao FC Porto era impensável irem à final, mas estão lá. A ambição do Benfica tem de ser essa".