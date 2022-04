SAD do Benfica confirma negociações com treinador Roger Schmidt

A SAD do Benfica informou esta quarta-feira que "estão a decorrer negociações e existe um princípio de acordo para a contratação do treinadorRoger Schmidt".As "águias", que ocupam o terceiro lugar na I Liga a três jornadas do fim da competição, assinalam, no entanto, que a contratação do técnico alemão "ainda não se encontra formalizada".Schmidt já vinha sendo avançado pela imprensa desportiva como novo treinador do clube da Luz.