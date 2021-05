SAD do Porto colocou 64,8 milhões de euros em obrigações, 93% do montante em oferta

A SAD do FC Porto colocou um total de 64.832.000 euros em obrigações a dois anos e meio, o que corresponde a 93% do montante total da oferta, que foi revisto dos 35 milhões de euros iniciais para 70 milhões de euros, foi revelado esta segunda-feira, na sessão especial de apuramento de resultados da oferta.Face ao valor comunicado sexta-feira de ordens recebidas, que corresponde à procura bruta, foram eliminadas 19 ordens por duplicação, num montante de 369 mil euros.As obrigações foram compradas por 3.448 investidores, com 39% (1.346) a subscreverem entre 10.005 e 50 mil euros. Entre 1.500 euros (o valor mínimo para as ordens) e os cinco mil euros foram 1.060 (30,7%) os investidores.Um quarto (25,4%) dos subscritores compraram entre 5.005 e 10 mil euros, enquanto 165 investidores deram ordens para mais de 50 mil euros.Com esta operação, a décima emissão obrigacionista da SAD portista, os "dragões" colocaram já 284,8 milhões de euros através destes instrumentos.A emissão oferece uma taxa de juro anual de 4,75% e tem uma maturidade de dois anos e meio, estando o reembolso previsto para 26 de novembro de 2023.Originalmente, a SAD "azul e branca" oferecia 35 milhões de euros em obrigações, mas logo ao segundo dia a procura atingiu os 36 milhões de euros. A 17 de maio, numa altura em que a procura bruta ascendia a perto de 50 milhões, a SAD decidiu duplicar o montante total da emissão.