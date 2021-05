SAD do Porto fica (pelo menos) a 4,8 milhões de colocar emissão obrigacionista

A SAD do Futebol Clube do Porto recebeu um total de 3.467 ordens de subscrição, no valor de 65.201.000 euros, para a emissão de obrigações a três anos no valor global de 70 milhões de euros, informou esta sexta-feira a sociedade anónima desportiva dos "dragões".O prazo de subscrição terminou pelas 15:00 desta sexta-feira com as intenções de subscrição a corresponderem a 93% do valor total da oferta, que foi duplicado no início da semana face aos 35 milhões de euros inicialmente propostos.A emissão, que tem uma taxa fixa anual de 4,75%, é, por larga margem, a mais elevada de sempre da SAD "azul e branca" (o recorde anterior era de 2015, no montante de 45 milhões de euros) e, provavelmente, será a maior de sempre realizada por uma SAD em Portugal, sendo o atual máximo de 60 milhões de euros pertença da Benfica SAD, na emissão realizada em abril de 2017.Na segunda-feira realiza-se a sessão especial de apuramento dos resultados finais da oferta, no qual será divulgado o montante final da emissão, excluindo, por exemplo, ordens canceladas.