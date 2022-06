SAD do Sporting lucra 8,5 milhões em nove meses

A sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting registou 8,5 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do exercício 2021/22, o que compara com um saldo negativo de 23,5 milhões em igual período da temporada anterior, informou esta quarta-feira a SAD.Os rendimentos operacionais excluindo transferências de jogadores cresceram 148% para 110,3 milhões de euros, tendo os resultados operacionais sem transações de atletas passado de um valor negativo de 23,18 milhões de euros para um ganho de 26,82 milhões.Ao contrário da época anterior, o saldo das transferências de jogadores foi negativo - em 8,5 milhões de euros - pelo que os resultados operacionais da SAD "leonina" cifraram-se em 17,76 milhões de euros, conta os 16,05 milhões negativos de um ano antes.Decisivos para o forte aumento das receitas são os valores recebidos pela participação na Liga dos Campeões, que ascenderam a 45,8 milhões de euros (277 mil euros no exercício anterior), e as receitas de bilheteira, que atingiram os 13,16 milhões de euros, valor que compara com 298 mil euros na época passada, quando as restrições devido à pandemia condicionaram a assistência dos jogos.