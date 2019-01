Sondagem: Benfiquistas não querem antecipar eleições mas Vieira venceria Gomes da Silva

Mais de metade dos adeptos benfiquistas dariam a vitória ao atual presidente do Benfica em caso de eleições antecipadas para a liderança das águias. Contudo, perto de dois terços dos apoiantes do Benfica são contra a antecipação de eleições.

Em face dos maus resultados desportivos do SL Benfica na época em curso, tem crescido de tom a contestação à liderança do presidente encarnado Luís Filipe Vieira. Porém, em caso de eleições antecipadas contra o putativo candidato e ex-dirigente benfiquista Rui Gomes da Silva, Vieira beneficia do apoio de quase dois terços dos benfiquistas.



Esta conclusão consta da sondagem realizada pela Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, segundo a qual 63,4% dos adeptos encarnados consultados daria a vitória a Filipe Vieira contra Gomes da Silva. O também antigo ministro de Santana Lopes recebe somente a preferência de 7,9% dos apoiantes do clube da Luz.



No que diz respeito ao conjunto dos portugueses entrevistados pela Aximage, 40% apontam Luís Filipe Vieira como a melhor opção para presidente do Benfica num cenário de eleições antecipadas, 13% escolhem Gomes da Silva, 5,4% prefeririam outro nome para o cargo e os restantes 41,6% não têm opinião.

Seja como for, os entrevistados pela Aximage consideram não ser necessário convocar eleições antecipadas. No entender de 64,1% dos apoiantes das águias, as eleições "não devem ser antecipadas", enquanto apenas 20,7% são favoráveis à ideia de antecipar o ato eleitoral.



Quanto à preferência não segmentada dos inquiridos, 46,6% não querem eleições antecipadas, 23,1% gostariam que houvesse um ato eleitoral antecipado e 30,3% não têm opinião.



Há 15 anos consecutivos à frente das águias, Luís Filipe Vieira é o presidente mais longevo da história do Benfica, cumprindo atualmente o quinto mandato como líder benfiquista.

Portistas preferiam eleições antecipadas

Do lado dos principais adversários do Benfica, adeptos portistas e sportinguistas apresentam preferências distintas. Por um lado, 49,5% dos entrevistados identificados como apoiantes dos dragões são favoráveis a um cenário de eleições antecipadas. Por outro, 43,6% dos adeptos leoninos acreditam que não é necessário antecipar as eleições.