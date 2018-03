Sondagem: Dois terços dos portugueses acreditam que o Porto vai ser campeão

Segundo a sondagem da Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, praticamente dois terços dos portugueses consideram que o Porto vai sagrar-se campeão nacional de futebol. 20% apontam à vitória do Benfica no campeonato e apenas 4,7% ainda acreditam que o Sporting pode ser campeão.

Quase dois terços dos portugueses consideram que o FC Porto vai ser o vencedor da Liga Portuguesa de Futebol na época de 2017-2018. De acordo com a sondagem realizada pela Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã, 65,2% dos inquiridos acreditam que os "dragões" vão sagrar-se campeões, enquanto 19,9% acreditam que será o SL Benfica a conquistar o título nacional. Apenas 4,7% dos entrevistados ainda esperam uma vitória do Sporting CP no campeonato.

A vitória por duas bolas a uma no clássico de dia 2 de Março frente aos "leões" permitiu ao Porto reforçar o favoritismo na candidatura ao título. Se em Fevereiro 37,2% dos inquiridos pela Aximage apontavam a equipa orientada por Sérgio Conceição como favorita, face aos 32,5% que escolhiam o Benfica e 17,4% o Sporting, em Março a percentagem que atribui maior probabilidade à vitória dos "dragões" quase duplicou.



Nesta altura, quando faltam nove jornadas para o fim da Primeira Liga, o Porto lidera a classificação com 67 pontos, mais cinco do que os 62 do Benfica e com oito de vantagem sobre o Sporting (59). Na 30.ª jornada o Benfica recebe na Luz o Porto, um jogo que poderá ser determinante para definir o campeão nacional desta época.





Adeptos do Benfica também dão favoritismo aos Porto

O favoritismo atribuído aos azuis e brancos é esmagador e até mesmo a maioria dos adeptos benfiquistas considera que o Porto vai recolher as faixas de campeão. Para 52,4% dos benfiquistas inquiridos pela Aximage, os "dragões" serão campeões, o que compara com 41,4% que ainda acreditam numa vitória do seu clube e com 2,9% que apontam à vitória da equipa verde e branca.



Do lado dos adeptos portistas a confiança é quase total, com 91,5% a apostarem na vitória dos "dragões" e apenas 5,8% a indicarem as "águias" como favoritas.



Tendência idêntica é verificada juntos dos adeptos sportinguistas que, porém, atribuem maior favoritismo ao Sporting do que ao Benfica: 69,4% consideram que o Porto vai ser o campeão nacional da época em curso, 17,4% acreditam que ainda acreditam numa vitória da equipa de Jorge Jesus e 3,4% apostam que o campeonato será do clube orientado por Rui Vitória.



Também os adeptos de outros clubes e aqueles que não têm preferência clubística conferem largo favoritismo à vitória dos portistas (55,6%) no campeonato deste ano.