Sporting de Braga vende Dyego Sousa por 5,4 milhões

O avançado Dyego Sousa vai para a China, depois de a SAD do Braga ter chegado a acordo para a transferência do jogador.

A SAD do Sporting de Braga revelou que transferiu "a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Dyego Wilverson Ferreira Sousa", pode ler-se no comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).