Sporting defronta Arsenal, Qarabag e Vorskla Poltava na Liga Europa  

O Sporting vai defrontar os ingleses do Arsenal, os azeris do Qarabag e os ucranianos do Vorskla Poltava no Grupo E da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio hoje realizado.

Os 'leões' só defrontaram os 'gunners' uma vez, na segunda eliminatória da extinta Taça das Cidades com Feiras (antecessora da Taça UEFA), em 1969/70, tendo empatado 0-0 em Lisboa e perdido 3-0 em Londres.

O Sporting vai defrontar pela primeira vez Qarabag e Vorskla Poltava.

Os jogos da fase de grupos da Liga Europa vão ser disputados entre 20 de Setembro e 13 de Dezembro.

A final da competição está marcada para 29 de Maio de 2019, em Baku.