Sporting SAD lucra 9,5 milhões no primeiro semestre

A Sporting SAD obteve 9,52 milhões de euros de lucro no primeiro semestre do exercício 2021/22, um valor que compara com os prejuízos de 6,9 milhões registados um ano antes, informou esta segunda-feira a sociedade anónima desportiva do clube de Alvalade.Os resultados operacionais excluindo transferências de jogadores somaram 20,9 milhões de euros, quando um ano antes o saldo era negativo no montante de 13,32 milhões.Ao contrário do que sucedeu no primeiro semestre da época anterior, o saldo das transferências de jogadores desta feita foi negativo, no valor de 4,4 milhões de euros. Na primeira metade do exercício anterior a SAD "leonina" tinha encaixado 12 milhões de euros.A chave para os resultados positivos reside na participação nas competições europeias, com os "leões" a arrecadarem 36,2 milhões de euros, o que compara com os 277 mil euros registados no período homólogo.O ativo total da SAD aumentou para 285,8 milhões de euros, enquanto o passivo cresceu para 317,8 milhões de euros. Assim, os capitais próprios mantêm-se no vermelho, embora o saldo negativo tenha baixado dos 41,4 para os 32 milhões de euros.