Surto de covid-19 ataca Oliveira do Hospital: 95% do plantel está infetado

Fora de campo, vírus covid-19 tem sido o maior adversário dos clubes e, desta feita atravessou-se no caminho do Oliveira do Hospital. Segundo o comunicado emitido pelo clube, "95% do plantel, equipa técnica, staff e alguns elementos da direção encontram-se infetados e em isolamento".O emblema do distrito de Coimbra, orientado por Tozé Marreco, esclarece, no mesmo comunicado, que vai entrar em contacto com os oponentes que irá defrontar no arranque do campeonato de modo a alterarem a data dos jogos. "Olhando para esta situação entraremos em contato com os clubes que iremos defrontar nas primeiras jornadas para o adiamento das mesmas", alegando que "é impossível uma equipa se apresentar em condições mínimas para disputar um campeonato tão exigente com uma semana de pré-época".Recorde-se que a Liga 3 tem início marcado para o dia 13 de agosto, sendo que o Oliveira do Hospital entra em campo no dia 15, diante do Caldas e, no fim-de-semana seguinte defronta o Torreense.