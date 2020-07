Treinador do Benfica coloca lugar à disposição. Vieira garante decisão quando regressar a Lisboa

Leia Também Bruno Lage deixa comando técnico do Benfica

"O nosso treinador Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com grande elevação, e disse: 'presidente, tem o meu lugar à sua disposição, porque entendo que neste momento as coisas não estão boas para o Benfica (...) A partir de amanhã (terça-feira) não serei treinador do Benfica", disse Luís Filipe Vieira, na sala de imprensa dos insulares.Lage, de 44 anos, levou os 'encarnados' à conquista do título nacional em 2018/19 e esta época arrebatou a Supertaça, mas, nos últimos 13 jogos, apenas venceu dois, sendo eliminado da Liga Europa e comprometendo a revalidação do cetro.O presidente benfiquista garante uma decisão quando regressar a Lisboa e que espera ser de "não vergar", embora admita que "muita coisa se vai passar" até lá e que ainda vai falar com a sua família, tendo assumido a total responsabilidade pelos maus resultados das 'águias'."Neste momento, a família benfiquista está demasiado frustrada. Digo-lhes que tudo o fizemos foi para sermos felizes este ano. Não fomos. Algo que tem de ser dito. Não vale a pena esconder. O único culpado sou eu, que sou o presidente do Benfica", garantiu.Luís Filipe Vieira apontou que o que "acabou com o Benfica em 2000 não foi uma pandemia, mas os benfiquistas" e espera que o clube lisboeta não deixe perder o progresso feito desde então."Não deixem voltar ao passado, porque fomos nós todos que demos cabo do Benfica e fazer o que fizemos ao longo destes 20 anos, é muito difícil, tanto em termos de estruturas como em termos desportivos e financeiros", salientou o dirigente.O trabalho feito e os títulos conquistados foram recordados por Vieira, que não espera ver o descalabro do Benfica após o desaire sofrido na Madeira."Atenção, uma derrota não é o desespero total de ninguém. Só foi possível chegarmos aqui porque tivemos estabilidade. Tivemos 31 anos para conquistarmos um 'bi', 39 anos para conquistarmos um 'tri' e um tetra, que nunca conquistámos, foi agora que o fizemos. Isso só se faz com muito amor, muita paixão, muito profissionalismo, muita determinação e dando tudo de nós próprios em prol do Benfica", afirmou.