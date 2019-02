Uns ténis da Nike abriram-se ao meio e penalizaram a empresa em bolsa

A marca desportiva norte-americana Nike fechou a cair 1,06% para 83,95 dólares na sessão desta quinta-feira em Wall Street, depois de os ténis Nike usados pela estrela do basquetebol Zion Williamson se terem aberto ao meio ontem durante um jogo.









O basquetebolista da Duke University lesionou-se, mas sem gravidade. Se assim não fosse, a Nike não estaria só perante um grande embaraço, sublinha a Bloomberg. É que a empresa poderia ver-lhe ser intentado um processo em tribunal.



À conta deste incidente, a empresa tem sido alvo de críticas e também de piadas, com as palavras "Zion" e "Nike" a serem hoje os tópicos mais procurados na rede social Twitter.











Nike Introduces New Slogan In Aftermath Of Zion Williamson Incident pic.twitter.com/aBPM1GSBEH — Denlesks (@Denlesks) 21 de fevereiro de 2019







O jogo dos Blue Devils, equipa de Zion Williamson, contra a Carolina do Norte tinha começado há 36 segundos quando o incidente se deu.





Tudo aconteceu quando Williamson pisou o pé para mudar de direcção. Os seus ténis, uns Nike PG 2.5 PE, abriram-se ao meio no pé esquerdo, fazendo com que caísse.



A empresa emitiu um comunicado, citado pela Bloomberg, onde deseja as melhoras rápidas de Zion Williamson e diz estar a trabalhar no sentido de identificar o que terá acontecido - que frisa ser uma "ocorrência isolada".



Mas há já quem tenha vindo desmentir que se trate de um caso isolado, tendo sido apresentados no Twitter outros exemplos.





O "caso isolado" que ocorreu com Zion Williamson na noite de ontem não foi o primeiro da Nike.



Aaron Gordon, Manu Ginobili, Tony Wroten e Andrew Bogut, todos passaram pelo mesmo problema. pic.twitter.com/AfUsIzR1B7 — BasqueteBar (@BasqueteBar) 21 de fevereiro de 2019





A perda em bolsa da Nike, nesta quinta-feira, ascendeu a 1,12 mil milhões de dólares, ao passo que rivais como a Puma e Adidas ganharam terreno.



(notícia atualizada às 23:12)