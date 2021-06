Conheça Yashoda, o elefante que vai prever os resultados do Euro2020

O Euro 2020 arranca a 11 de junho, mas há quem já faça previsões para os jogos.



"Yashoda", de 41 anos, é um elefante de um jardim zoológico em Hamburgo, na Alemanha, e prepara-se agora para prever os resultados do jogo entre Alemanha e França no próximo dia 15 de junho.

Com a ajuda de outros elefantes, Yashoda vai remover a bandeira nacional do país vencedor de uma caixa de prata um dia antes da partida. Segundo o jardim zoológico de Hagenbeck, caso o animal remova as duas bandeiras, o jogo terminará empatado.



Segundo a Reuters, o mamífero nasceu na selva indiana, mas perdeu-se da manada após o seu nascimento. O animal foi depois transportado para o zoo de Mysore, na Índia, tendo chegado a Hamburgo em 1990.