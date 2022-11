Os luxuosos estádios do Mundial no Qatar

São oito estádios com um nível de luxo inédito que irão acolher os jogos do Mundial do Qatar. O país terá investido 210 mil milhões de euros na construção de sete dos recintos e na reabilitação do outro, bem como na construção de infraestruturas. O torneio fica manchado, contudo, pelos 6.500 trabalhadores que morreram nas obras, muitos vítimas de condições de trabalho que violam os direitos humanos.

Os oito estádios do Mundial no Qatar

Negócios 19 de Novembro de 2022 às 22:15







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os luxuosos estádios do Mundial no Qatar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Os luxuosos estádios do Mundial no Qatar O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar