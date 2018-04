Bankinter Portugal quintuplica lucros antes de impostos

Bruno Simão

O grupo Bankinter apresentou os resultados trimestrais na quinta-feira, tendo alcançado 143 milhões de euros de lucro líquido, uma subida de 15% face a igual período em 2017, e 500,4 milhões de euros de margem financeira, um crescimento de 9,1%.

O Bankinter Portugal registou 19 milhões de euros de lucros antes de impostos no primeiro trimestre deste ano, mais do que quintuplicando os 3,7 milhões registados no período homólogo. A margem financeira ascendeu a 34,4 milhões de euros, mais 34% do que um ano antes. O Bankinter, que entrou em Portugal há dois anos através da compra da rede do Barclays, não divulga resultados líquidos para a sua filial portuguesa.

A operação em Portugal, que representa 7% da margem financeira do grupo, contabiliza cinco mil milhões de euros em crédito concedido, uma subida homóloga de 7%, destacando-se o crédito a empresas, que aumentou 19%, para mil milhões de euros. O crédito na banca comercial ascendeu a quatro mil milhões de euros, um incremento de 5%.

As comissões líquidas cresceram 22%, para 9,9 milhões de euros.

Os recursos sofreram uma quebra de 5% em termos homólogos, para 3.900 milhões de euros, mas aumentaram face ao trimestre anterior. Os recursos geridos fora de balanço (fundos de investimento, fundos de pensões e gestão patrimonial) cresceram 19% face a Março de 2017.