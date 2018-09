Eleven Sports nomeia novo director-geral para Portugal

A Eleven Sports anunciou que contratou Jorge Pavão de Sousa para director-geral executivo da Eleven Sports para Portugal. Pedro Pinto mantém-se como director-geral não executivo.





O responsável, que vai trabalhar a partir da sede da empresa em Londres, ficará como responsável pela operação da Eleven Sports em Portugal, "incluindo a expansão do seu crescimento, o aumento das receitas, o desenvolvimento de parcerias estratégicas e a supervisão do dia-a-dia das plataformas", detalha a Eleven Sports em comunicado enviado às redacções.





Jorge Pavão de Sousa, que vai iniciar as novas funções a 17 de Setembro, já trabalhava em Londres nos dois últimos anos, como responsável do segmento de televisão da Vodafone, tendo também trabalhado em outras empresas de telecomunicações e media, como na PT, agora Altice Portugal, e em vários mercados, como o Reino Unido, Brasil e mercado ibérico.





"Estou muito entusiasmado por me juntar à Eleven Sports e liderar a operação portuguesa em prol dos adeptos do desporto em Portugal. Vamos procurar estabelecer parcerias locais fortes e ofertas de conteúdos relevantes focado nos fãs, alavancando todas as relações globais já estabelecidas e trabalhando em estreita colaboração com a equipa em Londres para impulsionar o entretenimento desportivo no mercado português", disse Jorge Pavão de Sousa, no mesmo comunicado. "Queremos tornar-nos o principal canal desportivo em Portugal, produzindo abordagens e soluções inovadoras, estabelecendo parcerias com os melhores players e aproveitando as plataformas de social media e digital da Eleven para fornecer uma cobertura completa e profunda para os fãs", assegurou.





Jorge Pavão de Sousa vai reportar directamente a Danny Menken, director-geral da empresa a nível global. "O Jorge traz consigo muita experiência e uma enorme rede de contactos na indústria, não só em Portugal, mas também internacionalmente", considerou Danny Menken. "A sua maneira de pensar e agir está exactamente de acordo com a filosofia da Eleven. Tenho a certeza de que ele agregará muito valor não apenas à operação portuguesa, mas também à internacional, e mal posso esperar para começar a trabalhar em conjunto com ele para fazer crescer significativamente a nossa operação", acrescentou.