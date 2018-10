Elon Musk arranca com projecto de túneis de alta velocidade em Dezembro

A visão futurista de Elon Musck para os transportes públicos está quase a tornar-se realidade. Os túneis de alta velocidade que o empresário está a construir em Los Angeles para evitar engarrafamentos naquela que é a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, estão quase prontos. E o empresário já agendou a data de arranque para os testes: 10 de Dezembro.





O anúncio foi feito pelo próprio na sua conta oficial do Twitter. Este projecto está a ser desenvolvido na empresa desenvolvida pelo empreendedor Boring Company. Como Elon Musk já tinha revelado, o objectivo deste projecto é "completar o sistema actual" do metro de Los Angeles, numa possível colaboração com a empresa que actualmente administra este transporte.