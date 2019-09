McKinsey vai começar a vender roupa interior e produtos de maquilhagem

A McKinsey, uma das maiores empresas de consultoria empresarial dos EUA, vai apostar no mercado do retalho não-alimentar e pretende abrir uma loja de roupa e peças de vestuário no Mall of America, o maior centro comercial do país.





Outro dos grande objetivos, com a abertura da loja, é a análise de dados sobre o comportamento dos compradores.



Praveen Adhi, um parceiro da McKinsey, disse que os executivos de retalho "podem agora esforçar-se para descobrir como obter valor de todas as diferentes tecnologias existentes", acrescentando que "é um exemplo interessante de uma empresa de consultoria que está a tentar agregar valor".



O Mall of America não está a cobrar qualquer valor pelo arrendamento do espaço e todas as receitas vão diretamente para os retalhistas. A McKinsey não espera ganhar dinheiro com a loja e o seu único objetivo é fazer com que os dados recolhidos no projeto ajudem a melhorar a forma como os seus parceiros lidam com os clientes.



As criptomoedas serão aceites como forma de pagamento.



Uma lista rotativa de retalhistas vai dividir o espaço nesta loja de cerca de 5.000 metros quadrados. A Microsoft está entre as várias empresas de tecnologia que estão envolvidas neste projeto.

A empresa de consultoria pretende ajudar os retalhistas seus clientes a combater a forte concorrência da Amazon e os seus clientes podem experimentar novo software para os ajudar a fazer a compra certa, como recorrer a espelhos inteligentes, por exemplo.