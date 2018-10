RTP recebeu 5 mil milhões de euros desde 2003

O financiamento da RTP supera os 5 mil milhões de euros desde 2003, o que representa, em média, 500 euros por habitante. As verbas provenientes da taxa audiovisual representam quase metade do valor.

O financiamento da RTP ultrapassa os 5 mil milhões de euros desde 2003, ano em que foi assinado o acordo de reestruturação financeira da RTP. As contas são avançadas pelo Correia da Manhã na edição desta sexta-feira.



O valor das verbas alocadas ao canal público nos últimos 17 anos representa, em média, 500 euros por habitante.



A Contribuição para o Audiovisual (CAV), cobrada na factura da electricidade, é o mecanismo de financiamento com maior peso: 2.261 milhões de euros desde 2003. Seguem-se as indemnizações compensatórias com mais de 1.390 milhões e as dotações de capital com quase 660 milhões, detalha o mesmo jornal.



As transferências extraordinárias no valor de 581 milhões de euros e o adiantamento pelo Estado de 150 milhões em 2011 para a compra do arquivo audiovisual da RTP concluem a soma.