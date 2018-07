Volume de negócios da Indústria abranda em Maio

A indústria sentiu uma travagem, em Maio, muito devido a questões de calendário, explica o Instituto Nacional de Estatística (INE), com o quinto mês do ano a ter menos dias úteis.

Assim, o volume de negócios deste sector aumentou 5,9%, o que compara com um aumento de 13% em Abril. Todos os grandes agrupamentos cresceram, mas também se assistiu a uma travagem em todos: bens de consumo, bens intermédios, bens de investimento e energia.

Quanto aos mercados, quer o nacional quer o externo tiveram comportamentos semelhantes. O volume de negócios oriundo do mercado português cresceu 4,9%, quando em Abril o aumento tinha sido superior a 12%. Já as exportações registaram um aumento de 7,4% no volume de negócios, o que compara com o crescimento de 14,5% de Abril.