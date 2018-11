115 multas por dia por falar ao telemóvel durante a condução

Nos primeiros nove meses do ano as autoridades multaram por dia 115,5 condutores, uma média que ultrapassou a de 2017, de 114 coimas diárias. A estatística faz esta terça-feira a manchete do Jornal de Notícias, que escreve que os factores de distracção estão a aumentar e que até há quem tenha sido apanhado a ver televisão no telemóvel enquanto conduzia.

Ao todo, a GNR multou 16.640 automobilistas pelo uso de telemóveis ao volante, escreve o jornal, salientando que o simples atendimento de chamadas deixou de ser a única preocupação das autoridades.