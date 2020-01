13 países europeus superaram em 2018 metas de renováveis para 2020. UE e Portugal aquém

13 países europeus já tinham, em 2018, superado as metas para o consumo de energia renovável que se propuseram alcançar em 2020. Portugal não está incluído neste grupo e, no conjunto, o bloco europeu também se mantém aquém.





A fasquia estava mais alta para a Noruega: o objetivo era que as energias renováveis pesassem 67,5% do total consumido no país em 2020. Mas o país nórdico já em 2018 superava as expectativas, com uma percentagem de 72,8% de energia limpa, a mais elevada entre os 34 países analisados pelo Eurostat. A Suécia e a Finlândia seguem-se nesta lista dos mais verdes: o primeiro com 54,6% de energia renovável e o segundo com 41,2%.

Portugal é o nono país europeu onde as renováveis mais pesam no consumo final, o sexto se se olhar apenas para os membros da União Europeia. Em 2018, 30,3% da energia consumida por cá era limpa. Contudo, nesse ano, Portugal não tinha ainda atingido os objetivos para 2020 à semelhança dos países já mencionados. Ficou 0,7 pontos percentuais abaixo dos 31% propostos. Esta é a oitava meta mais exigente entre os países europeus.

O país lusitano fica, ainda assim, acima do desempenho do conjunto dos países da União Europeia, que em 2018 estavam dois pontos percentuais abaixo da meta de 20%. A pressionar estiveram os Países Baixos, 6,6 pontos percentuais abaixo da média proposta de 14%.