Para assinalar o 15.º aniversário da edição impressa, o Negócios vai dar a conhecer 15 Campeões da Economia portuguesa. Quem são estes campeões, o que fizeram para merecer este sublinhado, que legado deixam – é o que vai poder ler nesta edição especial.

"Quisemos distinguir, numa escolha da redacção, personalidades que com a sua visão marcaram a evolução do tecido empresarial português, foram determinantes na afirmação do seu sector, ajudaram a projectar a imagem externa do país e contribuíram para criar uma economia mais competitiva lançando bases para o futuro", afirma André Veríssimo, director do Negócios.



"Estes 15 nomes simbolizam o esforço de muitos outros empresários, gestores, académicos, mulheres e homens da ciência que foram importantes para a afirmação da economia portuguesa neste período, que foi marcado também por momentos muito difíceis", acrescenta.



O especial está hoje nas bancas e é oferecido aos leitores. Na edição online os 15 campeões da economia vão ser publicados ao longo das próximas horas.