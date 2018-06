Combustíveis voltam a descer na próxima semana

Bloomberg

Abastecer o depósito de um veículo vai ficar mais barato na próxima semana. Será a segunda semana consecutiva de descidas dos preços. Algo que só é possível porque as matérias-primas desceram, depois de subidas constantes, e porque o euro valorizou contra o dólar, o que acaba por reduzir a factura dos combustíveis para os europeus, uma vez que as matérias-primas negoceiam em dólares.

Assim, abastecer o depósito de um veículo, seja com gasolina seja com gasóleo, ficará mais barato, com as descidas a rondarem os dois cêntimos por litro.

O preço da gasolina simples 95 octanas deverá descer dois cêntimos para 1,579 euros, tendo em conta o preço médio praticado esta semana nos postos de abastecimento em Portugal. O custo médio do gasóleo simples, se diminuir dois cêntimos, recuará para 1,362 euros.



A confirmar-se, esta será a segunda semana consecutiva de descida de preços dos combustíveis, depois de um período de 10 semanas consecutivas de aumentos, que colocou os preços dos combustíveis em máximos de 2014.

As subidas foram provocadas essencialmente pelo aumento dos preços das matérias-primas, conjugado com a desvalorização do euro. Um contexto que inverteu nestas duas semanas, o que se deverá reflectir nos preços praticados nas bombas de abastecimento.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector revelou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.