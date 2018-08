O índice de produção na construção cresceu 4%, em Junho, quando comparado com o mesmo período do ano passado, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este é o ritmo mais célere desde, pelo menos Março de 2006, último mês em que há registos.A contribuir para este desempenho estiveram os dois segmentos analisados: construção de edifícios e engenharia civil. No primeiro caso, o aumento da produção foi de 3,8%, e na engenharia civil o crescimento foi de 4,3%. Em ambos os casos, estas taxas de variação são as mais pronunciadas desde que há dados.O aumento da produção neste sector está a levar a um aumento do emprego na construção. O índice de emprego cresceu, em Junho, 2,6%, o que ainda assim corresponde a um abrandamento do ritmo, já que em Maio o aumento tinha sido de 2,8%. Já as remunerações aumentaram 6,6%.