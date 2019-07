As 10 marcas portuguesas mais valiosas

1.º EDP 2.385 milhões de euros



A EDP volta a afirmar-se como a marca mais valiosa, com mais do dobro da avaliação da segunda. A nível mundial, é a 14.ª com mais valor no setor das utilities.

2.º Galp Energia 1.144 milhões de euros



A Galp contribui com um valor de 1.144 milhões de euros para que o setor do Petróleo e Gás seja um dos três com um peso superior a 10% no ranking.

3.º Pingo Doce 790 milhões de euros



O Pingo Doce é a marca do grupo Jerónimo Martins com a avaliação mais alta, mas no ranking também estão presentes a Recheio (21.º) e a Ara (30.º).

4.º Caixa Geral de Depósitos 653 milhões de euros



A Caixa Geral de Depósitos continua firme na quarta posição das mais valiosas mas sobe ao pódio entre marcas as mais fortes, ranking no qual ocnquista o segundo lugar.

5.º Continente 468 milhões de euros



A marca Continente, do grupo Sonae, aproxima-se da concorrente Pingo doce e reforça a presença do retalho no top 5 das marcas portuguesas mais valiosas.

6.º Millennium BCP 434 milhões de euros



O Millenium BCP é o segundo representante da banca no top 10 das mais valiosas, afirmando-se ainda como a quinta marca mais forte do ranking.

7.º Nos 405 milhões de euros



A Nos, que em 2018 ultrapassou a rival Meo na avaliação, mantém-se à frente este ano.

8.º Meo 345 milhões de euros



A Meo caiu dois lugares, tal como a rival Nos, mantendo a posição relativa do ano anterior.

9.º Grupo Mota-Engil 278 milhões de euros



O grupo Mota-Engil, que no ano anterior ficava em último do top 10, em 2019 ascende uma posição e arrecada o nono lugar.