Concluída incorporação do Banco de Investimento Imobiliário no BCP

O BCP anunciou a conclusão do processo de incorporação do Banco de Investimento Imobiliário na instituição liderada por Miguel Maya.

O BCP informou na sexta-feira, em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que no dia 27 de dezembro foi "celebrada a escritura de fusão do Banco de Investimento Imobiliário, uma subsidiária detida a 100% pelo Banco Comercial Português, por incorporação neste último".





Segundo o comunicado da instituição liderada por Miguel Maya, "conclui-se assim o processo de incorporação do Banco de Investimento Imobiliário no Banco Comercial Português".

No passado dia 12 de setembro, o conselho de administração do BCP aprovou a fusão com o Banco de Investimento Imobiliário.