Bancos elevam avaliação das casas para novos máximos

A média da avaliação bancária na habitação em Portugal fixou-se, em novembro, nos 1.312 euros por metro quadrado, um número que supera o do mês anterior e marca um novo máximo desde, pelo menos, janeiro de 2011, o mês a que recuam os registos publicados esta segunda-feira, 30 de dezembro, pelo Instituto Nacional de Estatística.





Em novembro, o valor médio de avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação foi de 1.312 euros por metro quadrado, mais 8 euros que em no mês anterior. Em comparação com o registo de outubro, o valor da avaliação aumentou 0,6%. Já em relação ao mesmo mês do ano passado, a subida é de 8%.