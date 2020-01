"Apesar de todos os esforços desenvolvidos, a sustentabilidade económica do projeto nunca foi atingida, durante estes 11 anos de atividade", lamentou o grupo no comunicado.

Em causa, segundo revelou à agência Lusa fonte oficial da empresa, estão 14 trabalhadores. A Renascença Multimédia prevê que "a grande maioria seja integrada noutros projetos do grupo".



Segundo a mesma fonte, "a Rádio Sim encerrará assim que estiverem reunidas as condições técnicas e legais para que tal aconteça, não estando ainda prevista uma data em concreto".



"Apesar de todos os esforços desenvolvidos, a sustentabilidade económica do projeto nunca foi atingida, durante estes 11 anos de atividade. De resto, a Rádio Sim foi a primeira experiência de um projeto de rádio completamente estruturado a pensar no público sénior, mas, infelizmente, sem alcançar a indispensável viabilidade económica", lamentou o grupo no comunicado.



Por isso, "percebeu-se ser necessário descontinuar a Rádio Sim, estando agora a ser encaradas outras alternativas para este público. Este será um processo gradual que acontecerá ao longo dos próximos meses", detalhou a Renascença Multimédia.



A empresa afirmou que, "nestes 11 anos de vida, a rádio criou fortes laços através de um trabalho de grande proximidade a um público sénior que o grupo Renascença Multimédia pretende continuar a servir".



O grupo sublinhou ainda o trabalho de "um conjunto de personalidades e animadores de rádio" e agradeceu "a todos os artistas portugueses que têm vindo a colaborar de modo ativo e meritório nas mais diferentes atividades da Rádio Sim, sem esquecer anunciantes e parceiros" que colaboraram.



O grupo Renascença Multimédia conta com marcas de rádios (RR, RFM, Mega Hits) além de 'webradios' (80's RFM, Oceano Pacífico, RFM Clubbing) e vários outros meios.

