State Street deixa de ter participação qualificada na EDP

A State Street Corporation informou a EDP que, no passado dia 19 de junho, a sua posição na elétrica nacional passou de 2% para 1,74%, refere o comunicado hoje divulgado junto da CMVM.

A gestora de ativos norte-americana deixou, assim, de deter uma participação qualificada na empresa liderada por António Mexia (na foto).

Na estrutura acionista da elétrica, há 10 acionistas com participação acima de 2%. A maior acionista é a China Three Gorges, com 21,47% do capital, seguida da Oppidum Capital com 7,19%.

Na sessão desta quinta-feira, as acções da EDP encerraram a somar 1,31% para 4,175 euros.