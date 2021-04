Liberty Seguros quer crescer por aquisições e Portugal está no radar

"Não há forma de sermos líderes na Europa sem fazer aquisições. Vamos apostar no crescimento orgânico, mas não vai ser suficiente. Dada a nossa posição atual no 'ranking' europeu, o crescimento inorgânico vai ser importante e vamos estar atentos às oportunidades", disse Juan Miguel Estallo numa conferência 'online' com jornalistas.Atualmente com operações em Espanha, Portugal, Irlanda e Irlanda do Norte, a Liberty diz que "o foco no curto prazo é crescer primeiro nas geografias onde está presente"."E Portugal é claramente um sítio onde pensamos que o podemos fazer", sustentou o CEO.Pertencente ao grupo norte-americano Liberty Mutual, a Liberty Seguros é a maior operação do grupo fora dos EUA. Opera em Espanha desde 2001, em Portugal desde 2003 (com 400 trabalhadores) e na Irlanda desde 2011.Segundo referiu Juan Miguel Estallo, 2021 "apresenta-se como ano muito desafiante" para a empresa, num contexto de forte impacto económico da pandemia: "Historicamente a evolução do PIB [Produto Interno Bruto] antecipa sempre o que ocorre na indústria de seguros, por isso é certo que o pior impacto ainda não se sentiu em 2020 e vai sentir-se em 2021".De acordo com o responsável, em resultado do encerramento de várias empresas e do aumento do desemprego, em Espanha houve já "muitos negócios que não renovaram as apólices" e, em Portugal, já é notória, por exemplo, uma diminuição da cobertura das apólices de acidentes de trabalho por parte das empresas."A recuperação económica que esperávamos para o início deste ano foi adiada por vários meses devido à terceira vaga, por isso prevemos agora uma maior recuperação em 2022 do que em 2021", acrescentou.Após ter anunciado recentemente a decisão de adotar definitivamente o regime de teletrabalho, a Liberty Seguros informou hoje que 99% dos seus 2.000 trabalhadores em Portugal, Espanha, Irlanda e Irlanda do Norte da Liberty aderiram a este modelo.Juan Miguel Estallo adiantou que tal implica um investimento anual de 1,5 milhões de euros, em resultado dos 55 euros mensais (660 euros/ano) adicionais pagos aos trabalhadores para custear as despesas extra em casa, e a que acresceram 460 euros pagos inicialmente a cada trabalhador para adaptação da respetiva habitação ao teletrabalho.Sustentando que o objetivo da adoção definitiva do teletrabalho não foi reduzir custos, o CEO disse que a opção foi "mais um marco na transformação digital que a empresa começou há dois anos, com vista a tornar-se na primeira seguradora 100% digital e baseada na 'cloud' na Europa", e um "reconhecimento" do "compromisso" demonstrado pelos trabalhadores durante o período de trabalho remoto imposto pela pandemia.Relativamente às instalações físicas de que a Liberty Seguros dispõe nos quatro países da Europa onde opera, avançou que a empresa pretende mantê-los, de forma a acolher os "13 a 15" trabalhadores que não optaram pelo teletrabalho e os encontros e eventos de 'brainstorming' que pretende organizar para juntar regularmente os colaboradores.O responsável da seguradora disse ainda que, durante os próximos meses, serão analisadas possibilidades de rentabilização de alguns destes espaços, nomeadamente através do arrendamento, até porque, por exemplo, em Portugal a Liberty tem um contrato de ocupação de uma década num edifício de 14 andares em Lisboa.Ainda relativamente à operação em Portugal, Juan Miguel Estallo assumiu a manutenção da estratégia de aposta na mediação: "Para nós é fundamental crescer com a medição e, em Portugal, a quota da mediação é enorme e não vamos crescer se não o fizermos através dos mediadores", sustentou.De acordo com dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), a Liberty Seguros é a 11.ª maior companhia a atuar em Portugal, detendo uma quota de mercado de 2,7%.