50 instituições vão ficar com parte de 2% da Caixa Económica Montepio

Tomás Correia quer que as instituições da economia social que entram no Montepio angariem clientes para o banco.

São 50 instituições das várias famílias da economia social que vão ficar com parte de 2% do capital da Caixa Económica Montepio, anunciou o presidente da mutualista com o mesmo nome que hoje detém a totalidade do capital do banco.

E garante que vai crescer em número, já que o projecto "está aberto a todas as instituições da economia social e todas as famílias da economia social". A entrada é feita ao valor nominal, ou seja, de 2,4 mil milhões de euros.