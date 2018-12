Um brinquedo em formato de dinossauro que tem uma parte que se separa facilmente, podendo colocar em causa a segurança das crianças.

Os testes da Comissão Europeia aos brinquedos para crianças comercializados no mercado único concluíram que 90% dos produtos são seguros. Ou seja, não apresentam riscos químicos ou de outro tipo que possam comprometer a saúde das crianças. No que toca às luzes de Natal, 80% eram seguras. Bruxelas identificou os brinquedos perigosos e publicitou-os."Todos queremos que as férias sejam seguras com as nossas crianças e família", disse a comissária europeia responsável pela Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vera Jourová, esta quinta-feira, 6 de Dezembro, na apresentação dos resultados dos testes, assinalando que a União Europeia tem um dos "mais elevados padrões de segurança" do mundo para proteger os consumidores.Através do sistema de alerta rápido a nível nacional, coordenado com Bruxelas, a Comissão Europeia consegue identificar os brinquedos que podem colocar em causa a segurança e a saúde dos consumidores, em particular das crianças, para alertar quem os comprou até à retirada do mercado.A comunicação entre os Estados-membros e Bruxelas é feita à base de alertas diários, que depois culmina num relatório semanal onde são identificados os produtos que foram retirados do mercado . A Comissão Europeia disponibiliza também as fotos dos brinquedos Os brinquedos representam cerca de um terço (29%) dos bens perigosos que são removidos do mercado europeu. Tal deve-se principalmente aos químicos tóxicos e às partes que facilmente são separadas do objecto, podendo ser ingeridas por crianças.Em 2017, foram emitidos mais de dois mil alertas sobre brinquedos perigosos que circulavam na União Europeia. A maior parte teve origem em plataformas electrónicas e em países terceiros, sendo que a China representa mais de metade desses alertas.