A Alexa cresceu e interage milhares de milhões de vezes por semana

A "menina dos olhos da Amazon" pediu a voz emprestada ao responsável por inteligência artificial da retalhista. Rohit Prasad explicou no Web Summit como o assistente de voz tem evoluído desde 2014, o que faz agora e o que se quer atingir no futuro.

O assistente de voz da Amazon, Alexa, já vive em mais de 80 países e regista milhares de milhões de interações por semana. Quem o diz é o vice-presidente e cientista responsável pela unidade de inteligência artificial da retalhista online, Rohit Prasad.





A "voz" da Amazon tem evoluído em várias vertentes, explicou Prasad. O reconhecimento do nome quando é chamada, assim como a compreensão do que lhe é dito, está quatro vezes melhor do que quando foi lançada, em 2014, assegura o cientista. A Alexa também ganhou um discurso mais fluído e natural, menos robótico, como Prasad teve oportunidade de demonstrar. E agora, também há a hipótese de a Alexa responder com vozes de celebridades, como é o caso da do ator Samuel L. Jackson.