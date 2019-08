"A greve existe só de nome". Pardal Henriques ataca serviços mínimos fixados para a greve

O vice-presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas acusa o Governo de estar "do lado da ANTRAM, do capital" ao fixar serviços mínimos elevados para a greve agendada para 12 de agosto. Para o Governo, "a greve existe mas só de nome", diz Pedro Pardal Henriques.