A história do que mudou em Portugal resumida em 15 gráficos

PIB expandiu, mas investimento público caiu Em 2017, a economia cresceu ao maior ritmo desde 2000. Apesar de ser um facto assinalável, este recorde demonstra que a economia esteve a maior parte dos últimos 15 anos a crescer abaixo de 2,7%. Entre 2009 e 2013, com excepção em 2010, a economia portuguesa contraiu. Já o investimento público manteve-se entre os 3 e os 4% nos últimos 15 anos, mas desceu abruptamente nos anos da crise. Ao contrário da recuperação da economia, o investimento do Estado não conseguiu dar a volta, tendo ficado abaixo de 2% do PIB em 2016 e 2017. Um dos indicadores que melhorou muito foi a taxa de cobertura das importações pelas exportações (proporção das aquisições que é compensada pelas vendas ao exterior). Diferente é a evolução da dívida externa líquida, que se agravou muito, sendo quase o dobro da existente em 2003.

Desemprego sobe e baixa a grande velocidade A taxa de desemprego é um espelho fiel do que se passou com a economia portuguesa nos últimos 10 anos. Se, até 2008, a percentagem da população activa sem emprego não ia além dos 8%, a partir de 2009 inicia-se uma escalada do desemprego. Em apenas cinco anos, a taxa de desemprego duplica, atingindo, em 2013, os 16,2%. Porém, o ritmo da subida manteve-se na descida, com o desemprego a cair de forma vertiginosa até atingir os 7,9% em 2017. A expectativa é de que o número de desempregados continue a baixar daqui para a frente, mas de forma menos expressiva. Em termos qualitativos, não houve grandes alterações: a precariedade dos vínculos laborais mantém-se nos mesmos níveis, enquanto os salários, embora estejam a crescer, continuam sob pressão.

Salários do privado tropeçaram na troika A subida do vencimento médio bruto (incluindo suplementos) foi mais ou menos constante até 2012. E quase sempre com ganhos de poder de compra. A partir daí, o objectivo de desvalorização de salários, assumido durante o programa de ajustamento, impôs-se. Num período marcado pela alteração às leis laborais e cortes no subsídio de desemprego, decididos enquanto o desemprego disparava, o ganho médio registou quebras nominais tanto em 2013 como em 2014 (e quebras reais em quatro dos últimos seis anos analisados). Também o salário mínimo interrompeu as subidas nominais de 4% ou 5% que foram registadas tanto antes como depois do programa de ajustamento. Os últimos dados administrativos são sobre 2016, ano em que os salários já registam um aumento real. Quanto à produtividade, pouco melhorou face à média europeia em 15 anos.

Construção recupera após uma década deprimida O sector da construção atravessou um período negro, de forte contracção, na última década. Em 2007, o peso do valor acrescentado deste sector no conjunto da economia iniciou uma queda abrupta, que duraria até 2016, sem interrupções. Foram as obras públicas que recuaram, foi a construção nova que travou, foi a crise financeira e económica que impediu o acesso ao financiamento para comprar ou construir. Mas em 2017 o sector parece ter dado uma volta e reanimou. Foi um dos sectores que mais contribuiu para a subida do investimento. O seu peso no PIB aumentou e os preços das casas, em recuperação depois do tombo provocado pela crise, dispararam nos últimos dois anos. Agora a pergunta é outra: há uma bolha à vista?

Crédito sobe, mas continua longe dos níveis de 2003 O dinheiro emprestado às famílias está a aumentar há quatro anos consecutivos, revelam os dados do Banco de Portugal. Em 2017, as novas operações de financiamento ascenderam a 14.450 milhões de euros, o valor mais elevado desde 2010. Mas, apesar da forte recuperação registada nos últimos anos, o dinheiro emprestado a particulares está ainda muito longe dos níveis a que se encontrava em 2013. Há 15 anos, os bancos emprestaram 23.055 milhões de euros às famílias e, em 2007, chegou a superar os 30 mil milhões de euros. Os bancos voltaram, a partir de 2014, a abrir a torneira do crédito mas, apesar do forte crescimento que tem registado, o financiamento às famílias ainda está longe dos máximos históricos.

Receitas turísticas triplicam em 15 anos Nos últimos dias, as receitas turísticas voltaram a ser notícia: em Março, pela primeira vez, superou-se a barreira dos mil milhões de euros gastos por turistas em Portugal. A análise dos últimos 15 anos mostra uma evolução positiva do indicador, com uma única excepção em 2009. Só a partir de 2014 é que a tendência de forte crescimento se tornou óbvia, reflexo da estratégia de diversificação dos mercados emissores de turistas e a oferta ao longo do território e do ano. Em 2017, a evolução homóloga roçou os 20%. Nestes 15 anos, as receitas turísticas quase triplicaram, para os 15 mil milhões, um resultado possível não só pelo aumento do número de turistas - que superaram os 23 milhões -, mas também pelo preço mais elevado que pagam pelos serviços a eles dirigidos.

Valor da bolsa nacional cresce 50% Os últimos anos foram de má memória para a bolsa nacional. Desde 2014, várias foram as empresas que saíram do mercado de capitais, enquanto outras perderam muita da sua importância. Neste momento, o índice principal da bolsa nacional, o PSI-20 é composto por 18 cotadas, sendo que nenhuma das cotadas fora do índice preenche os requisitos para ascender à principal montra da bolsa. Contudo, olhando para a capitalização bolsista do PSI-20, esta tem aumentado nos últimos anos, fruto da valorização das acções. O PSI-20 terminou o ano de 2017 com uma capitalização bolsista de 59,6 mil milhões de euros, a mais elevada desde 2010, ano que antecedeu o pedido de ajuda externa. Nos últimos 15 anos, a bolsa viu o seu valor de mercado aumentar em 51%.

Depois da crise, défice atinge mínimo da democracia Em 15 anos, o rácio da dívida pública no PIB duplicou, passando de 60% para mais de 120%. Os principais saltos ocorreram entre 2009 e 2012 e deveram-se, em grande medida, à inclusão no perímetro das administrações públicas, incluindo as PPP ou empresas públicas. Após sete anos de aumentos consecutivos, a dívida pública aliviou em 2015. Mas voltou a subir em 2016 com a recapitalização da CGD. Em 2017, a dívida pública regressou às quedas: contraiu 4,2%, a maior queda desde 1997. O défice orçamental foi também influenciado pelas entidades públicas reclassificadas, atingindo um pico de 11,2% em 2011. Após esse ano, o saldo das administrações públicas foi sempre melhorando, mas pelo caminho foi, por três vezes, surpreendido por ajudas a bancos: em 2014, com o BES; em 2015, com o Banif; e em 2017, com a recapitalização da CGD.

Crise da dívida afasta Portugal da Alemanha A "yield" da dívida pública portuguesa e alemã negociava em níveis próximos no final de 2003. Situava-se nos 4,443% e 4,292%, respectivamente. Continuaram próximas nos anos seguintes, até que em 2010 Portugal foi afectado pela crise da dívida soberana e viu os seus juros disparar. No final de 2011, ano em que Portugal pediu ajuda externa, os investidores exigiam um juro superior a 13% para investir em títulos de dívida a dez anos. Nos últimos anos, a tendência é de claro alívio.

Carga fiscal sempre a subir Desde os anos da crise e da intervenção da troika que a curva se tornou ascendente e ainda não parou. Com o enorme aumento de impostos, de Vítor Gaspar, a carga fiscal medida em percentagem do PIB voltou a crescer e continua a ganhar terreno à boleia do crescimento do emprego e do consumo, por via das contribuições sociais e dos impostos indirectos. O tema tem dividido o espectro político nacional, com a direita a apontar o dedo ao Governo e este a responder que a culpa é, afinal, da economia que está finalmente em boa forma.

Despesa pública em saúde a cair desde 2010 A despesa pública em saúde em percentagem do PIB tem vindo a cair sucessivamente desde 2010, ano em que atingiu os 7,4% do PIB. No ano seguinte, baixou a fasquia dos 7% e em 2016 ficou aquém até dos 6%. Simultaneamente, aumentaram as transferências do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde (excluindo financiamentos excepcionais). Depois de quedas sucessivas desde 2010, o ciclo inverteu-se a partir de 2015, ano em que totalizaram os 7.878 milhões de euros. Os dados do Ministério da Saúde indicam que as transferência do OE atingiram os 8.628 milhões em 2017, o valor mais alto desde o início da década. Para 2018, os números apontam para uma descida das transferências, numa altura em que a saúde e a qualidade dos serviços do SNS está no centro do debate político.

Despesa com pensões a subir aos saltinhos Apesar das reformas que desde 2007 ligam as futuras pensões à esperança média de vida e preparam o caminho para a consideração de toda a carreira contributiva, e dos cortes reforçados durante o programa de ajustamento, o peso das pensões no PIB é agora mais alto. O envelhecimento e a reforma de pessoas com carreiras melhores ajudam a explicar a tendência. Já a instabilidade deste indicador reflecte a turbulência da economia e das próprias pensões. Em 2013, no ano em que o Constitucional obrigou o Governo a voltar a pagar os subsídios de férias e de Natal, o PIB nominal avançou apenas 1,1%, após dois anos de quebra. É o que justifica o pico que se vê no gráfico.

Qualificações disparam em 15 anos A falta de qualificação dos portugueses é dos poucos diagnósticos consensuais quando se fala de Portugal. Das instituições internacionais aos partidos de esquerda, das centrais sindicais às confederações patronais, todos concordam que Portugal tem muito caminho a percorrer na melhoria das qualificações. Ainda na semana passada, a Comissão Europeia apontava Portugal como um dos países europeus mais atrasados nesta frente. Mas já muito se fez. Em 15 anos, a percentagem da população com ensino superior mais do que duplicou (passando de 10,9% para 24%) e, nos jovens entre 25 e 34 anos, já há um terço com qualificações superiores.

Gastos com pessoal descem O peso das despesas com pessoal é agora o mais baixo da série de 15 anos. A partir de 2011, as estatísticas do emprego público mostram uma expressiva quebra chegando a descer abaixo de 7% em 2014. Passos Coelho ainda tentou liberalizar os despedimentos na Função Pública, mas foi travado pelo Tribunal Constitucional, pelo que a maioria das saídas se fizeram pela aposentação. O número de funcionários tem estado lentamente a recuperar, mas com salários congelados (já depois da anulação dos cortes) a despesa perde peso. Quanto ao conjunto da despesa pública, o peso desta no PIB diminuiu muito nos anos da troika e até 2016, registando uma ligeira recuperação no último ano.