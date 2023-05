O antes e o depois: A primeira capa de jornal foi o Gil

Foi um exercício engraçado ir buscar uns dos meus primeiros negativos, quando ainda estava a tirar o curso em 1994, olhar hoje para os poucos rolos de 36 fotografias que tirei na altura aos terrenos do agora Parque das Nações e reviver esses momentos.





Nunca tinha pensado que a Expo marcou a minha vida profissional até me terem desafiado a ir descobrir as mesmas perspetivas de há 29 anos e me pedirem para escrever um pequeno texto.





Fazendo uma retrospetiva lembrei-me que em 1996, quando estava no semanário Já, fiz a fotografia de capa da primeira edição do jornal com a mascote da Expo, o Gil, fotografada na sede da exposição, onde hoje são as instalações da RTP.





Dois anos depois, precisamente em 1998, comecei a dar os primeiros passos no jornalismo económico onde ainda me encontro.