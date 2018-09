Abanca, Cajamar e Cerberus apresentaram propostas vinculativas pela CGD Espanha

Tiago Sousa Dias/Correio da Manhã

O Governo convidou três instituições para avaliarem a compra das operações da CGD em Espanha: Abanca, Cajamar e Cerberus, em Junho. E determinou que estes três interessados teriam até 10 de Setembro para apresentarem propostas vinculativas. O que acabou por acontecer com as três entidades, revela o jornal espanhol Cinco Días.

A publicação espanhola adianta que o Abanca é o melhor colocado para a compra destas operações. Esta instituição, assim como a Cajamar, tem como objectivo crescer por via de aquisições. Foi o que o Abanca fez com a compra das operações do Deutsche Bank em Portugal.

O Cinco Días adianta ainda que os fundos próprios do Banco Caixa Geral España ascendem a 514 milhões de euros, e que este seria o valor de referência para a operação. Mas fontes financeiras garantem que as ofertas serão bastante mais baixas do que os 500 milhões de euros.