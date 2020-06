Abanca deixa cair operação com o EuroBic

O Abanca e o EuroBic estavam, desde o início do ano, em negociações. Mas ambas as partes não conseguiram chegar a acordo para concluir a operação que estava em curso. A informação foi avançada pelo Eco e entretanto confirmada pelo Negócios.





Isabel dos Santos e Fernando Teles, acionistas do banco, decorriam desde o início do ano, no seguimento do processo que ficou conhecido como "Luanda Leaks".

a base das divergências estará o resultado da "due diligence" realizada nas últimas semanas e os efeitos da pandemia nos resultadosdo banco. Estes dois efeitos, avança o jornal, terão levado o Abanca a apresentar uma proposta inferior àquela que foi feita, de carácter não vinculativo, no momento da assinatura do memorando de entendimento. A proposta inicial terá rondado os 240 milhões de euros.



Conforme apurou o Negócios, ambas as partes não conseguiram chegar a acordo no sentido de concluir a operação. De acordo com o Eco, n Foi no arranque do ano que o banco anunciou que Isabel dos Santos, que detém uma participação de 42,5%, iria sair do capital do EuroBic, "com vista a salvaguardar a confiança na instituição". Uma decisão que foi tomada depois de

a investigação do consórcio internacional de jornalistas, que ficou conhecida como "Luanda Leaks", ter revelado que a conta da Sonangol no EuroBic, em Lisboa, terá sido "esvaziada" em 24 horas, passando de ter 57 milhões de dólares para um saldo negativo de 450 mil euros.



A posição da empresária no banco chegou a ter seis propostas, tal com o Negócios avançou. O Abanca, liderado por Juan Carlos Escotet, "chairman", e pelo CEO Francisco Botas, foi logo indicado como um dos interessados. Além da venda da participação de Isabel dos Santos, estava também em cima da mesa a alienação dos 37,5% detidos por Fernando Teles.

