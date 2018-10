"Abutre da Argentina" investe 260 milhões para entrar no capital da EDP

O fundo Paul Elliott Singer, conhecido como "abutre da Argentina", entrou no capital da EDP, anunciou a eléctrica em comunicado à CMVM.





O fundo liderado pelo conhecido investidor activista Paul Singer passou a controlar 2,2925% do capital da eléctrica liderada por António Mexia, detendo em carteira um total de 83.827.873 acções acções.



"No dia 16 de Outubro de 2018, Paul Elliott Singer comunicou à EDP que detém uma participação qualificada, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários (CVM), composta por 83.827.873 acções, representativas de 2,2925% do capital social da EDP e respectivos direitos de voto", refere um comunicado emitido pela EDP à CMVM, adiantando que "a participação de Paul Elliott Singer ultrapassou o patamar de 2% do capital social da EDP no dia 10 de Outubro de 2018".



A entrada de Singer na EDP foi assim efectuada nos últimos dias e abaixo do preço da OPA da China Three Gorges (3,26 euros). Tendo em conta a cotação de fecho desta terça-feira (3,111 euros), a posição deste fundo representou um investimento de cerca de 260 milhões de euros.



Singer entra após saida do Capital Group

A entrada da Elliott coincide com a saída de um dos accionistas históricos da EDP. Foi anunciado no domingo que o fundo norte-americano Capital Group deixou de ter qualquer posição no capital da EDP, culminado o processo de desinvestimento na eléctrica portuguesa, onde há menos de um mês controlava mais de 10%.



Na altura, o presidente da EDP, António Mexia, comentou a decisão como uma reacção à alteração de regras, em particular no que se referia à decisão do Governo de forçar a eléctrica a devolver a sobrecompensação de 285 milhões de euros no âmbito dos CMEC.