Abutre da Argentina prestes a assumir o controlo do Milan

O dono chinês do clube italiano não terá cumprido com o pagamento da dívida ao "hedge-fund" norte-americano.

O fundo Elliot Management, conhecido como abutre da Argentina, poderá estar a assumir o controlo do AC Milan, avança o Financial Times, este sábado. Isto acontece depois de o dono chinês do clube ter falhado o pagamento da dívida ao fundo de cobertura de risco norte-americano de Paul Singer.



Li Yonghong adquiriu o clube italiano no ano passado por 740 milhões de euros a Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro italiano. Para concretizar a aquisição terá solicitado um financiamento de mais de 300 milhões de euros ao "hegde fund" fundado por Paul Singer.



E, esta semana, não terá cumprido o pagamento de uma dívida no valor de 32 milhões de euros, de acordo com fontes próximas da liderança do AC Milan.



As fontes próximas do processo referem que este incumprimento fará com que o fundo possa assumir o controlo do clube na segunda-feira. O fundo norte-americano e os representantes do AC Milan e do investidor chinês não comentaram estas notícias.



Paul Singer é advogado, mas é conhecido por ter fundo o Elliot Management, um fundo de cobertura de risco que tem como principal estratégia a compra de dívida de países ou empresas em dificuldades para, em seguida, a vender ou exigir em tribunal os montantes a que tem direito, nas situações de falência ou reestruturação.



Uma estratégia que justifica a denominação de "fundo abrutre". Em 1995, comprou 20 milhões de dólares em dívida do Peru e, depois da falência do país, ganhou um processo em tribunal de 58 milhões. Mas o episódio mais conhecido envolve a Argentina. Singer foi um dos 7% de credores que recusaram participar na reestruturação de dívida da década passada e tentou confiscar alguns bens do Estado. Quase dez anos depois, o Supremo Tribunal de Justiça dos EUA obrigou a Argentina a pagar os 1,5 mil milhões de dólares que lhe devia.





No Verão de 2014, este fundo apostou na queda das acções da Portugal Telecom, depois de anunciado o investimento de 900 milhões de euros em papel comercial da Rioforte.