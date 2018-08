ACAP: Alteração às classes de portagem “põe fim à distorção do mercado automóvel”

A ACAP – Associação Automóvel de Portugal congratulou-se esta quinta-feira, 9 de Agosto, com a aprovação em Conselho de Ministros das novas classes de portagem, que vão permitir que mais veículos paguem classe 1.





Com a aprovação "do novo regime de portagens, o Governo cumpriu o compromisso assinado no grupo de trabalho que, por proposta da ACAP, tinha sido criado para estudar esta situação", afirma a associação em comunicado, salientando que a opção do Executivo recaiu no cenário considerado prioritário.