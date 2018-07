Accionistas aprovam venda à Disney de activos de entretenimento da Fox

A Disney travou uma épica batalha de vários meses com a Comcast pelos activos da Fox.

Os accionistas da Walt Disney Twenty-First Century Fox aprovaram esta sexta-feira a compra pela empresa que criou o Rato Mickey dos activos de entretenimento da Fox, por um montante de 71,3 mil milhões de dólares (61 mil milhões de euros ao câmbio actual).





O acordo prevê que a Disney compre os estúdios de cinema e televisão da Twentieth Century Fox, os canais por cabo, que incluem o FX e o National Geographic Channel, uma participação de 39% na Sky e uma posição de controlo no serviço de streaming Hulu.



A Disney travou uma épica batalha de vários meses com a Comcast pelos activos da Fox mas, na semana passada, a operadora de telecomunicações indicou que desistia do negócio, focando-se na compra de uma posição maioritária na Sky.





Desde o início do ano, as acções da Fox valorizaram 31,2%, enquanto as da Disney acumulam ganhos de 5,2%. Os títulos da Comcast perderam 11,7% este ano.