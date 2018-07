Accionistas da Ibersol recebem uma acção por cada cinco detidas

A Ibersol anunciou ter deliberado, na assembleia geral de 14 de Maio, aumentar o respectivo capital social de 30 para 36 milhões de euros, mediante a emissão de 6.000.000 de novas acções, ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de um euro.

"As acções representativas do capital social da Ibersol transaccionadas na Euronext Lisbon até ao dia 17 de Julho de 2018, inclusive, conferem o direito a participar no aumento de capital por incorporação de reservas, passando as acções a negociar em bolsa sem direito a essa participação a partir do dia 18 de Julho", refere em comunicado à CMVM a empresa de restauração.

As acções serão atribuídas gratuitamente aos accionistas da Ibersol, na proporção de uma nova acção por cada cinco acções detidas, mediante a aplicação do factor de atribuição 1/5 às acções detidas, com arredondamento por defeito – sendo que serão creditadas nas contas dos accionistas da Ibersol no dia 20 de Julho.

Ou seja, os accionistas recebem uma acção por cada cinco detidas. Esta operação será neutra em termos patrimonais, pois os accionistas recebem mais acções, mas a sua cotação será ajustada em conformidade.

Por opção da Ibersol, não serão destacados das acções existentes direitos de incorporação, não havendo, portanto, negociação de direitos, procedendo-se à compensação das fracções resultantes da aplicação do factor de atribuição nos termos descritos no ponto seguinte.

As eventuais fracções resultantes da aplicação do factor de atribuição serão compensadas pela Ibersol, ao preço unitário, por acção de 11,800 euros, calculado com base na cotação de fecho das acções da Ibersol na quarta-feira, 4 de Julho (que corresponde a 1,967 euros por cada fracção), refere a empresa.

"Sem prejuízo do referido, os accionistas da Ibersol poderão, até ao dia 17 de Julho de 2018 e caso seja do seu interesse, adquirir ou alienar acções, ajustando o respectivo lote de acções de modo a obter um número de acções múltiplo de cinco".



As acções da Ibersol encerraram a sessão desta quinta-feira a recuar 1,27% para 11,65 euros.